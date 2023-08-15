Махачкала, 16 августа, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Из аэропорта Махачкалы вечером 15 августа вылетел в Раменское спецборт МЧС России с пострадавшими в результате взрыва на АЗС, сообщили в министерстве.

Gleb Osokin Самолёт МЧС

Отмечается, что самолёт Ил-76 МЧС России доставит в Москву 16 пациентов.

На борту для оказания необходимой медпомощи имеются специальные модули, аппараты искусственного дыхания, кардиомониторы.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 августа в здании СТО в Махачкале при производстве работ произошло возгорание. Пламя перекинулось на соседнее здание АЗС, произошёл взрыв. Десятки человек пострадали, 35 погибли. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

Среди погибших числятся двое родственников заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева. Во время происшествия родные и близкие чиновника находились рядом с эпицентром взрыва.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане. Также глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве.