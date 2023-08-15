Вашингтон, 15 августа, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Вашингтон обсуждает с Анкарой и Киевом, а также с другими странами Восточной Европы возможность создания иных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, говорится в материалах газеты Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Иван Шилов ИА Регнум

«США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседями Киева об увеличении использования альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна», — утверждают авторы.

По плану Вашингтона, к октябрю предусмотрено «увеличение мощностей» Украины по экспорту 4 млн тонн зерна в месяц. При этом основная часть зерна будет отправляться по реке Дунай и через Чёрное море в румынские порты. Затем продукт отправят в другие пункты назначения. Этот маршрут является более дорогостоящим и медленным, отметили в публикации.

Усилия по увеличению экспорта Украины через Дунай предпринимаются параллельно с действиями Турции и ООН по возвращению России к зерновой сделке. США рассматривают все возможные варианты, в том числе военные решения с целью защиты судов, направляющихся в украинские порты на Дунае, указали в газете.

Как сообщало ИА Регнум, заключённую в июле 2022 года зерновую сделку между Россией, Украиной, ООН и Турцией неоднократно продлевали. Летом 2023 года Москва отказалась пролонгировать соглашение и с 18 июля приостановила участие в договорённостях, так как Запад не выполнил условия российской стороны. Другой причиной выхода из сделки стало то, что украинская сторона использовала предоставленные ей коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов.

Утром 13 августа на юго-западе Чёрного моря российские военные принудительно остановили сухогруз «Сукра Окан», шедший в украинский порт под флагом Палау. После завершения работы российской досмотровой группы судно продолжило движение в порт. Российские корабли вернулись на маршруты патрулирования.