Вашингтон, 15 августа, 2023, 23:39 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов нет в Чёрном море необходимых ресурсов для помощи в вывозе зерна с территории Украины. Об этом журналистам сказала 15 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум

Она призналась, что «у США нет действующих активов в Чёрном море», но Вашингтон продолжает призывать Россию вернуться к черноморской сделке, чтобы в других странах не случился голод.

В США не раз заявляли, что не будут привлекать военные суда для защиты украинских, чтобы «избежать эскалации конфликта».

Как сообщало ИА Регнум, Россия вернётся к реализации зерновой сделки только в случае выполнения сторонами системных условий, которые были выдвинуты властями РФ ранее, заявил заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Россия объявила о приостановке зерновой сделки 17 июля. До этого соглашение, заключенное в июле 2022 года, продлевалось трижды. При этом требования российской стороны в рамках сделки не выполнялись.

Польша поддерживает Украину, но впускать украинское зерно на свою территорию не будет, заявил 14 августа президент Анджей Дуда.