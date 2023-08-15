Вашингтон, 15 августа, 2023, 23:37 — ИА Регнум. До пяти недель может продлиться наступление украинской армии, а с приходом осенних дождей и полученного урона оно вовсе прекратится, предположил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, что наступление продлится ещё четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая», — заявил он.

Джонсон отметил существенные потери в рядах украинской армии, следовательно, очередная волна принудительной мобилизации в стране не заставит себя ждать. Новое пополнение перед участием в боевых действиях следует подготовить, но для начала очередного сражения у Киева нет необходимого вооружения, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа на XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подвёл предварительные итоги боевых действий, которые показывают на почти исчерпанный военный ресурс Украины. По его словам, США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы в разных странах мира, обещая за это льготные поставки техники. Происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса, заявил Шойгу.

В Минобороны РФ 15 августа сообщили, что всего с начала специальной военной операции уничтожено: 458 самолётов ВСУ, 246 вертолётов, 5761 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 315 танков и других боевых бронированных машин, 1144 РСЗО, 5893 артиллерийского орудия и миномётов, а также 12 246 единиц специальной военной автомобильной техники.