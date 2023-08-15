Рига, 15 августа, 2023, 23:27 — ИА Регнум. В Латвии решили провести дополнительную мобилизацию пограничников — служащих отзывают из отпусков в связи с увеличивающимся потоком мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом решении ведомство сообщило на своём официальном сайте.

Gpk.gov.by На границе Латвии

Отмечается, что «с 15 августа государственная пограничная служба проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы».

За последние сутки было зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения границы.

Как сообщало ИА Регнум, Латвия с 11 августа на полгода усилила режим пограничного контроля в регионах, граничащих с Белоруссией.

В сентябре 2022 года латвийский парламент принял поправки в закон о миграции, обязывающие российских граждан с ПМЖ до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. Документы аннулируют у тех, кто не получит сертификат.