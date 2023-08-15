Члены семьи замминистра Дагестана погибли при взрыве на АЗС в Махачкале
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли двое родственников замминистра Дагестана
Махачкала, 15 августа, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Два человека погибли среди родственников заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева в результате взрыва на АЗС в Махачкале, сообщили 15 августа в пресс-службе регионального правительства.
«Пострадали две семьи братьев Муртазалиева, одна из родственниц направлена спецбортом в Москву, двое погибли, ещё несколько человек госпитализированы», — говорится в Telegram-канале правительства Дагестана.
Отмечается, что во время происшествия все они находились рядом с эпицентром взрыва.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 августа в здании автосервиса, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошел взрыв. Были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, автозаправочная станция и проезжающие автомобили. Погибли и пострадали более 100 человек.
На вечер 15 августа в больницах и клиниках Дагестана оставались 47 пострадавших при взрыве на АЗС. Число погибших не изменилось — их 35. 17 пострадавших отправили в тяжёлом состоянии в медицинские центры в Москве, сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Меликова.