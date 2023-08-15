Белгород, 15 августа, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Мужчина, получивший тяжёлые ранения в результате обстрела села Новая Таволжанка, умер в больнице, сообщил 15 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сергей Батурин/РИА Новости

Глава региона отметил, что мужчина получил множественные переломы ребёр и осколочные ранения грудной клетки, он потерял много крови.

«Травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Днём 15 августа Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его словам, три артиллерийские мины разорвались возле частного жилого дома, в котором проводились восстановительные работы. Пострадали мужчина и женщина.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Минобороны РФ подтвердили уничтожение над Белгородской областью украинского беспилотника. ВСУ вечером 15 августа попытались осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом на территории Белгородской области. БПЛА уничтожили средствами ПВО. Разрушений и пострадавших нет, добавили в оборонном ведомстве.

13 августа мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму при взрыве неустановленного боеприпаса в Борисовском районе Белгородской области. Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.