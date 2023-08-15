Махачкала, 15 августа, 2023, 22:42 — ИА Регнум. В больницах и клиниках Дагестана на вечер 15 августа оставались 47 пострадавших при взрыве на АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Число погибших не изменилось — их 35. 17 пострадавших отправили в тяжёлом состоянии в медицинские центры в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, следствие рассматривает несколько версий взрыва в Махачкале, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.

Следствием установлено, что 14 августа в здании автосервиса, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей произошло возгорание.

Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошел взрыв. Были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, автозаправочная станция и проезжающие автомобили. Погибли и пострадали более 100 человек.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сказала, что два ребёнка, которые пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале, находятся в тяжёлом состоянии, ещё девять — в состоянии средней степени тяжести.

Семьям погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале обещано выделить по 1 млн рублей из резервного фонда региона.