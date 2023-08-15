Дамаск, 15 августа, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Два истребителя F-35 возглавляемой Вашингтоном коалиции 14 августа опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС РФ, совершавшими плановый полёт вдоль южной границы Сирии. Об этом рассказал журналистам замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА Регнум

Авиапроисшествие случилось с 12:35 до 12:50 в районе Эт-Танф на высоте около 9100 метров.

По словам контр-адмирала, за сутки коалиция девять раз нарушила протокол деконфликтации, связанный с несогласованными с российской стороной полётами БПЛА.

Кроме того, в этом же районе, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 20 нарушений тремя парами F-35, тремя парами F-16, двумя парами истребителей «Рафаль», одной парой истребителей «Тайфун» и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C коалиции.

Как сообщало ИА Регнум, Су-34 и Су-35 в Сирии зафиксировали воздействие на них со стороны систем наведения, заявил 11 августа Вадим Кулить.

Эти же самолёты подверглись радиолокационному воздействию со стороны двух F-35.

7 августа Вадим Кулить заявил, что беспилотные летательные аппараты MQ-9 и LEAP коалиции Соединённых Штатов Америки дважды опасно сближались с самолётами ВКС России в Сирии. Он также добавил, что над Средиземным морем было зафиксировано опасное сближение MQ-9 коалиции с российским Су-35.