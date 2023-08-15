Буэнос-Айрес, 15 августа, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес принял приглашение принять участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа в ЮАР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Аргентины.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/TASS Президент Аргентины Альберто Фернандес

«Это наше желание, наша воля, мы знаем, что мы должны пройти и доказать своими действиями, прежде чем вступить в БРИКС», — пояснили в дипмиссии, заверив, что президент принял приглашение.

В БРИКС входят пять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Глава российского государства Владимир Путин примет в нём участие по видеосвязи. Очно будет представлять РФ министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой обсудил сотрудничество между странами и подготовку к саммиту БРИКС.

Оба лидера подтвердили, что настроены и дальше конструктивно взаимодействовать в вопросах международной повестки, в том числе для подготовки к предстоящему саммиту БРИКС.