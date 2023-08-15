Москва, 15 августа, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Историк моды Александр Васильев в интервью с журналисткой Ксенией Лариной (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) высказался о сбежавших за границу артистах.

Артем Коротаев/ТАСС Историк моды Александр Васильев

По словам телеведущего, через 40 лет уехавших из России звёзд якобы признают героями и поставят им памятники. Васильев уверяет, что их прах, если они умрут за границей, перенесут в Москву со словами «мы были не правы».

«Вот запомните мои слова. Они провидческие. Через 40-50 лет всем уехавшим, которые внесли вклад в мировую культуру, поставят в России памятники, повесят доску на дом, где они жили. Их могилу, если они умерли в Европе, перенесут на Новодевичье или Троекуровское кладбище. И скажут: «Ну, это были наши любимые!» — рассказал он в интервью, которое Ларина опубликовала в своём блоге на YouTube.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил ИА Регнум, что Васильева пора наказать за высказывания, дискредитирующие Вооруженные силы России. Депутата возмутило то, что «в нашей культуре повсеместно получали — и до сих пор получают — поддержку, в том числе и бюджетную финансовую, вот такие скользкие персонажи, в глубине души всегда истекающие ненавистью к России».

По данным ряда СМИ, Васильев писал обращение к литовским чиновникам, где называл русских «оккупантами».