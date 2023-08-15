Киев, 15 августа, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Конфликт на Украине не завершится ни в этом, ни в следующем году, жителям страны нужно быть готовыми «к длительной борьбе», заявила 15 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сколько еще будет продолжаться война? Мы должны быть честными. «2-3 недели», «до конца года», «следующей весной» — всё это неправда», — написала Верещук в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в августе 2023 года Верещук заявила, что жителям Украины следовало бы меньше развлекаться и больше работать. Многие сограждане расслабились, отметила чиновница.

10 августа глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут заявил, что Киеву придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч граждан. По его словам, это необходимо для ротации военных ВСУ, которые находятся в зоне боевых действий.

Ранее в Верховной раде Украины допустили проведение всеобщей мобилизации. По словам депутата Александра Дубинского, полная мобилизация может быть объявлена зимой 2023–2024 годов и власти страны уже начали готовиться к такому сценарию.