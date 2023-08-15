Магас, 15 августа, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Механизмы сдерживания цен на продукты питания находятся под особым контролем властей Ингушетии. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Он отметил, что в этом направлении задействованы сразу несколько мер. Так, благодаря взаимодействию государства и бизнеса получилось реализовать несколько инвестпроектов, нацеленных на повышение продовольственной обеспеченности и насыщение рынка продукцией собственного производства. Более того, в республике на регулярной основе проводятся продовольственные ярмарки, которые тоже благоприятно сказались на стабилизации цен.

www. ingushetia.ru Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова

«В 2022 году провели их более тридцати, часть которых приурочили к религиозным праздникам», — сказал Калиматов. Он отметил, что для помощи многодетным и малоимущим семьям в республике проходят специальные благотворительные ярмарки.

Владимир Путин обратил внимание на достижения республики в нескольких сферах. «Я смотрю, у вас и сельхозпроизводство растет, и промышленное производство подрастает», — отметил он. По словам Махмуда-Али Калиматова, по итогам прошлого года в Ингушетии на 18% выросли объемы сельхозпроизводства. Также в сельском хозяйстве республики фиксируется рост урожайности некоторых культур и уверенно растут валовые сборы. Этого удалось достичь за счет применения нового подхода, направленного на устранение проблем в земледелии и животноводстве. «Мы взяли под контроль выделение удобрений, семян и перевели в юридическую плоскость все отношения», — пояснил Махмуд-Али Калиматов.

На встрече с президентом не остался без внимания и вопрос поддержки военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, и их семей. Махмуд-Али Калиматов отметил, что в регионе действуют дополнительные меры в данном направлении. В частности, речь идет о единовременной выплате в 100 тысяч мобилизованным, а также выделении земельных участков семьям тех, кто решил отправиться на защиту Родины. На вопрос президента о наличии в Ингушетии желающих служить по контракту Махмуд-Али Калиматов ответил утвердительно.

На совещании в Кремле Владимир Путин указал на определенное провисание в республике жилищного строительства. Глава региона пояснил, что это связано с наличием определенных проблем, таких как малоземелье, незаконная продажа и самозахваты земельных участков. Между тем за три года в бюджет республики получилось вернуть около 5 млрд рублей и свыше 550 га земли. Владимир Путин подчеркнул, что в приоритете всегда должно оставаться обеспечение интересов жителей республики. «Владимир Владимирович, мы видим алгоритм, направление и цели для решения поставленных вами задач», — заверил президента Махмуд-Али Калиматов.