Москва, 15 августа, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук и её муж дизайнер и предприниматель Сергей Харченко полгода назад стали родителями.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Телеведущая Светлана Бондарчук

«А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте», — написала 54-летняя журналистка в своей соцсети, приложив к публикации снимок, на котором держит на руках подросшего сына.

Сын Пётр стал для Светланы Бондарчук третьим ребёнком. Знаменитость также воспитывает взрослых сына и дочь от брака с режиссером Фёдором Бондарчуком.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля у бывшей участницы группы «Блестящие» певицы Юлии Ковальчук и её супруга исполнителя Алексея Чумакова родился второй ребёнок. В соцсетях певица написала, что теперь их в семье четверо — недавно она родила вторую дочь.