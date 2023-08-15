Подольск, Московская область, 15 августа, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который выбросил собаку из окна 11-го этажа, сообщила 15 августа пресс-служба ГУ МВД России по Московской области на своём сайте.

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«Дознавателем отдела дознания УМВД России города Подольска в отношении мужчины, который жестоко обращался с животным, в результате чего оно погибло, возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным» (ч. 1 ст. 245 УК РФ)», — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что в дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение от женщины о жестоком обращении с животным. По предварительной информации, мужчина выбросил свою собаку из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже одного из домов на улице Колхозной. Питомец был направлен в ветеринарную клинику, однако впоследствии скончался.

«Правонарушитель был установлен и доставлен в отдел полиции — им оказался местный житель 1970 г. р. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные мероприятия», — добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в июле в городе Шарыпово Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого заподозрили в жестоком обращении с животными. 41-летний подозреваемый, который находился в нетрезвом состоянии, пришёл со своей супругой в гости к матери. Мужчине не понравилось, что дома у родственницы находятся пять кошек, фигурант выкинул животных с балкона девятого этажа.

В мае в подмосковных Мытищах с 15-го этажа квартиры скинули французского бульдога. Жители многоэтажки заявили, что ранее из «квартиры-полупритона» постоянно слышали собачий визг. А до бульдога у неблагополучной семьи жил кане-корсо, который впоследствии пропал. Один из свидетелей написал заявление в полицию.