Донецк, 15 августа, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетили 15 августа несколько школ региона перед началом учебного года.

Кадр из видео Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

«Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в преддверии нового учебного года посетили несколько школ республики, в том числе «Невскую» в Мариуполе», — написал Пушилин в своём Telegram-канале, добавив, что школы готовы принять детей.

По словам врио главы республики, всего в 2023 году регионы-шефы восстанавливают 147 школ и 122 детских сада.

Кириенко в ходе визита в ДНР сообщил, что президент России Владимир Путин поручил выделить 1 млрд рублей из резервного фонда на художественную литературу, которая скоро начнёт поступать в школьные библиотеки республики.

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Ранее сообщалось, что в ходе своего визита в Луганск Кириенко в преддверии нового учебного года также осмотрел несколько образовательных объектов — две школы в столице республики и площадку Дома молодёжи, где завершаются отделочные работы. Этот объект должен быть сдан к сентябрю 2023 года.

Кроме того, первый замглавы администрации президента России провёл совещание по вопросам развития инфраструктуры связи в Донецкой и Луганской народных республиках.