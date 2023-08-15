Киев, 15 августа, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Реализация идеи о добровольном отказе Украины от четырёх регионов, ранее входивших в её состав, стала бы триумфом президента России Владимира Путина, заявил 15 августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина, возможно, могла бы получить членство в альянсе в обмен на уступку России части «спорных» территорий, поскольку такое решение привело бы к завершению военного конфликта.

«Попытки сохранить мировой порядок и установить «плохой мир» из-за, скажем прямо, триумфа Путина, не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну», — написал Подоляк на своей странице в X (Twitter).

Лучше вместо таких предложений поставить ВСУ больше оружия, отметил также советник офиса президента Украины. Вместе с тем, в отличие от некоторых других представителей властей Украины, он не стал заявлять, что в Киеве указанное предложение отвергают.

Как сообщалось ранее, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Йенссена, заявил, что предложение звучит интересно, но «спорными» являются все входящие в состав Украины территории.