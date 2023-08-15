Вашингтон, 15 августа, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского никогда не волновали жизни украинцев, единственный, кто пытался предотвратить конфликт — это российский лидер Владимир Путин, заявил 15 августа американский журналист Джексон Хинкл в своём блоге на YouTube.

«Никого не беспокоит, что в Киеве происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин», — отметил он.

Журналист напомнил, что президент России в течение восьми лет пытался сделать всё возможное, чтобы урегулировать украинский кризис дипломатическим путем и не допустить гибели людей.

Хинкл считает, что российский президент был прав на 100%, однако все мирные инициативы, такие как Минские соглашения, отвергались Киевом.

Как передавало ИА Регнум, украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Так, Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным. Документ ввёл в действие соответствующее решение украинского Совета национальной безопасности и обороны. О нежелании проводить переговоры с российским лидером глава Украины заявлял и ранее.

При этом российский лидер неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Мирные переговоры могут начаться в случае выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и в случае признания Киевом новых территориальных реалий, то есть возвращения в 2022 году четырёх регионов в состав России, отмечали ранее в МИД РФ и Кремле.