Москва, 15 августа, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, сообщили в пресс-службе ведомства 15 августа.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ (межрегионального следственного управления на транспорте. — Прим. ред.) СК России Выменцу П. С. возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным СМИ, в период с 12 по 14 августа 2023 года пассажиры этой авиакомпании не могли вылететь из аэропортов в ряде стран, им приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях в ожидании вылета, отметили в СК.

Как сообщало ИА Регнум ранее, рейс WZ 3062 компании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали более чем на сутки. Вылет переносили несколько раз. Пассажиров за это время успели несколько раз заселить и выселить из гостиницы. Причиной задержки рейса стала техническая неисправность самолёта.

В Росавиации сообщали, что вопрос перевозки этих пассажиров находится на контроле службы, была достигнута договоренность о перевозке части пассажиров авиакомпанией «Икар». Росавиация также рекомендовала Red Wings оперативно провести консультации и с другими отечественными авиакомпаниями по вопросу о перевозке оставшихся в Турции пассажиров.