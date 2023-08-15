Нью-Йорк, США, 15 августа, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Запад не ожидал, что оборонительная тактика российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) будет настолько продуманной и высокотехнологичной, написал 15 августа обозреватель ABC Мик Райан.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что контрнаступлению ВСУ и расчистке минных полей перед укрепрайонами помешали две новейшие разработки Москвы. Первая — развитая система наблюдения за полем боя. Вторая — цифровая система управления боевыми действиями последнего поколения.

«Поэтому подразделения ВСУ, концентрирующиеся для проведения общевойсковой операции по прорыву, могут быть быстро обнаружены», — добавил Райан.

По его мнению, такой подход российского командования к ведению военных действий привёл к интеллектуальному поражению Запада. Подобная тактика с применением новейших систем наблюдения и корректировки огня была полной неожиданностью для НАТО, резюмировал обозреватель.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что неудачи украинской армии на фронте приведут к отказу западных стран от дальнейших поставок оружия и сдаче Киева.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан. Он добавил, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы в разных странах мира, обещая за это льготные поставки техники.

По словам министра, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса. Шойгу также подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не принимая в расчёт уровень потерь ВСУ.