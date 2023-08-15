Эр-Рияд, 15 августа, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Нападающий сборной Бразилии Неймар перешёл из французского «Пари Сен-Жермен» в футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Владимир Астапкович/РИА Новости Нападающий сборной Бразилии Неймар

Ранее сообщалось, что 31-летний бразильский футболист подпишет с клубом двухлетний контракт. При этом «Аль-Хиляль» заплатит ему около €160 млн за два сезона.

В 2017 году Неймар перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн, став самым дорогим футболистом мира. В составе ПСЖ он стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа в «Аль-Хиляль» перешёл бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» бразилец Малком. Он был куплен «Зенитом» в 2019 году в «Барселоне» за €40 млн.