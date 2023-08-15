Махачкала, 15 августа, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Спецборт МЧС России доставит из Махачкалы в Москву 17 пострадавших при взрыве АЗС в Махачкале, сообщили в пресс-службе министерства 15 августа.

РИА Новости

«Самолет Ил-76 МЧС России готов вылететь из аэропорта «Махачкала» с пострадавшими на борту. Их доставят в лечебные учреждения Москвы», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 августа в здании СТО в Махачкале при производстве работ произошло возгорание. Пламя перекинулось на соседнее здание АЗС, произошёл взрыв. Около 80 человек пострадали, 35 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся возможная помощь. Причиной трагедии Меликов назвал алчность и жадность, отметив, что некоторые бизнесмены нарушают «мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду».

По данным ИА Регнум, хозяин АЗС Ибрагим Шимхалов ранее был судим за реализацию сжиженного углеводородного газа без специального разрешения на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. В свою очередь объявленный в розыск владелец склада селитры в помещении СТО найден и доставлен на допрос в СК.

В Следственном комитете сообщили, что рассматриваются несколько версий взрыва, в том числе связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Первичный осмотр места происшествия уже завершён.