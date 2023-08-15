В США заявили об истощении системы ПВО Украины из-за российских ударов
Newsweek: российские удары под Одессой привели к истощению системы ПВО Украины
Вашингтон, 15 августа, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Российские удары под Одессой истощили систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, пытавшуюся перехватить ракеты. Об этом 15 августа пишет американский журнал Newsweek.
Военный эксперт Дэвид Хэмблинг отметил, что на опубликованных в Сети кадрах можно увидеть работу расположенного в Одессе немецкого зенитного комплекса Gepard.
«Новые впечатляющие ночные кадры с украинского побережья Чёрного моря показывают, как киевские военные сжигают запасы ракет в попытке перехватить шквал российских снарядов», — говорится в статье.
Издание при этом отметило, что подлинность видео не установлена, и обратилось за комментариями к украинскому военному командованию.
Как сообщало ИА Регнум, в Одессе прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. В городе был зафиксирован полёт беспилотников.
15 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России ночью нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Все цели удара были достигнуты. В результате военно-промышленному комплексу Украины был нанесён значительный ущерб.