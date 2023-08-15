Вашингтон, 15 августа, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Российские удары под Одессой истощили систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, пытавшуюся перехватить ракеты. Об этом 15 августа пишет американский журнал Newsweek.

Юлия Пёрышкина ИА Регнум

Военный эксперт Дэвид Хэмблинг отметил, что на опубликованных в Сети кадрах можно увидеть работу расположенного в Одессе немецкого зенитного комплекса Gepard.

«Новые впечатляющие ночные кадры с украинского побережья Чёрного моря показывают, как киевские военные сжигают запасы ракет в попытке перехватить шквал российских снарядов», — говорится в статье.

Издание при этом отметило, что подлинность видео не установлена, и обратилось за комментариями к украинскому военному командованию.

Как сообщало ИА Регнум, в Одессе прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. В городе был зафиксирован полёт беспилотников.

15 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России ночью нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Все цели удара были достигнуты. В результате военно-промышленному комплексу Украины был нанесён значительный ущерб.