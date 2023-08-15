Москва, 15 августа, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Парк «Зарядье» в Москве снова работает в штатном режиме после закрытия из-за информации о неопознанном устройстве, найденном на территории. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыли, работников и посетителей эвакуировали.

«Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что опасных устройств специалисты не нашли.