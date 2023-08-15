Донецк, 15 августа, 2023, 19:22 — ИА Регнум. ВСУ понесли колоссальные потери в живой силе и технике в селе Урожайном в ДНР, поскольку российские военнослужащие не дают противнику закрепиться. Об этом 15 августа сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Что касается Урожайного, в населённый пункт зашел противник, но надо понимать, что ему это стоило колоссальных потерь: около 150 единиц погибшего личного состава, десятки единиц военной боевой техники — это и иностранные образцы в том числе», — приводит слова Гагина РИА Новости.

Он добавил, что только на штурме Урожайного противник понёс серьёзные потери, сейчас там ещё идёт бой.

Гагин отметил, что по большому счёту продвижение ВСУ незначительно, а сейчас преждевременно говорить о каких-то результатах.

Также он рассказал, что украинские войска не забирают не только тела своих погибших, но даже раненых бойцов.

Как ранее передавало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что артиллерия, авиация и передовые подразделения ВС РФ группировки войск «Восток» уничтожили более 20 боевых точек киевских военных и пресекли выдвижение шести групп пехоты противника около Урожайного. Он добавил, что была также уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортёр ВСУ. Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотной авиацией боевиков в районе совхоза «Октябрь».