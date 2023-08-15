Москва, 15 августа, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ признало утратившим силу приказ о порядке и форме выдачи медицинскими утверждениями справок о смене пола. Документ был опубликован 15 августа на официальном портале правовой информации.

«Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 г. номер 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», — сказано в тексте документа.

Приказ вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, Минздрав предложил признать данный приказ утратившим силу в июле 2023 года, после того, как Госдума приняла закон о запрете смены пола в России (за исключением случаев вмешательства по медицинским показаниям).

Президент России Владимир Путин подписал закон также в июле 2023 года. Документ изменил закон об основах охраны здоровья россиян, дополнив его статьёй о запрете медицинских вмешательств и применения лекарств, направленных на смену пола, кроме случаев, вызванных медицинскими показаниями. Разрешение на проведение операций будут принимать комиссии подведомственных Минздраву организаций.

Кроме того, закон установил, что смена пола одним из супругов является причиной прекращения брака. Изменившие пол лица также не смогут быть ни усыновителями, ни опекунами детей.