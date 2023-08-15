Махачкала, 15 августа, 2023, 18:58 — ИА Регнум. В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибла 18-летняя беременная девушка, приехавшая в Дагестан из Москвы к родителям, передаёт Telegram-канал Mash со ссылкой на осведомлённый источник.

Муса Салгереев/ТАСС

«Родительский дом находится недалеко от АЗС. Вчера (14 августа. — Прим. ред.) вечером семья вышла на прогулку, и когда они проходили мимо заправки — произошёл взрыв. Девушка и родители скончались на месте», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, вечером 14 августа в здании СТО в Махачкале при производстве работ произошло возгорание. Пламя перекинулось на соседнее здание АЗС, произошёл взрыв. Около 80 человек пострадали, 35 человек погибли.

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Пожар удалось локализовать ночью. Причины трагедии устанавливаются, ведётся разбор завалов. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. По некоторым данным, объявленный ранее в розыск владелец склада селитры в помещении СТО найден и доставлен на допрос в СК.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся возможная помощь. Причиной трагедии Меликов назвал алчность и жадность, отметив, что некоторые предприниматели нарушают «все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду».

По данным ИА Регнум, хозяин АЗС Ибрагим Шимхалов ранее был судим за реализацию сжиженного углеводородного газа без специального разрешения на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Отсутствие лицензии говорит о недобросовестности предпринимателя, отметил в беседе с ИА Регнум ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов. Правоохранителям предстоит разобраться, не нарушались ли и другие важные правила безопасности при строительстве и эксплуатации АЗС, добавил эксперт.