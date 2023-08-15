Москва, 15 августа, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN рассказала, как попробовала в Китае «волшебный гриб».

LUONG THAI LINH/ EPA/ТАСС Министр финансов США Джанет Йеллен

«Подавали вкусное грибное блюдо. Я не знала, что у этих грибов есть галлюциногенные свойства, я узнала об этом потом», — заверила она, уточнив, что никаких видений после трапезы у неё не было.

По словам Йеллен, если эти грибы приготовить правильно, то никакого воздействия они не оказывают.

Речь идёт о произрастающих в провинции Юньнань грибах Lanmaoa asiatica, там они являются распространенным деликатесом. Считается, что если они приготовлены должным образом, то никаких негативных эффектов, в том числе галлюцинаций, не вызывают.

Как передавало ИА Регнум, Йеллен 6–9 июля находилась с рабочим визитом в Пекине, в ходе которого встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга. Однако в США раскритиковали её за нарушение дипломатического этикета на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

Глава Минфина США оживлённо и часто кланялась во время рукопожатия с китайским представителем. При этом Лифэн не ответил Йеллен взаимностью.