Махачкала, 15 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Изначальной причиной трагедии в Махачкале на территории, где располагались автосервис и АЗС, стало возгорание автомашины с неисправным оборудованием. Об этом рассказал ИА Регнум экс-президент Ассоциации независимых АЗС Дагестана Магомед Абакаров.

Муса Салгереев/ТАСС

При этом он указал на совпадение нескольких факторов, ставших причиной трагической развязки.

«Я с 2018 по 2021 год возглавлял республиканскую ассоциацию заправочных станций, в которую входили более семидесяти АЗС, — рассказал собеседник. — Мы совместно провели работу по заправкам, которые работали не совсем законно. Очень много заправочных станций торговали тогда без лицензии. И по результатам работы практически все такие заправки в республике были закрыты».

Сгоревший в Махачкале автосервис располагался в непосредственной близости от АЗС, в нарушение существующих норм, подчеркнул собеседник.

«Расстояние от АЗС до ближайшего строения должно составлять десятки метров, в зависимости от категории здания. А в автосервисе проводятся, в том числе, сварочные работы и так далее», — отметил Абакаров.

Кроме того, как указал собеседник, часть здания автосервиса использовалась в качестве склада для хранения аммиачной селитры.

«Откуда её привезли, с какой целью селитра там находилась — это, естественно, вопросы к контролирующим органам», — подчеркнул Абакаров.

По предварительной информации, как указал Абакаров, по не установленным пока причинам началось возгорание подъехавшей к АЗС машины с неисправным газовым оборудованием. После чего огонь и перекинулся на ближайшие строения.

«Потом прогремел взрыв, и взрывной волной задело проезжавший микроавтобус с людьми, который ударился об колонку, на которой заливают дизельное топливо, — рассказал собеседник. — Колонка взорвалась, произошло возгорание. А там ещё и федеральная трасса проходит, она бывает очень загружена. И, к сожалению, произошло то, что произошло».

Всего в Дагестане, по словам эксперта, официально насчитывается более 800 автозаправочных станций. Немало их и в столице республике, Махачкале.

«Очень много, и практически на всех продаётся, в том числе, газ. Но ни одна такая АЗС на сегодня без лицензии не работает, — заверил Абакаров. — И вопрос в том, кто даёт лицензию и правильно ли её выдали».

Проблема не в том, что автозаправки были размещены незаконно — это нельзя назвать системной проблемой для России, считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

«Насколько мне известно, заправка в Махачкале легальная, это согласованный объект, — сказал Баженов ИА Регнум. — Вопрос, скорее в том, насколько законные постройки были рядом».

К заправкам в России предъявляют очень суровые требования с точки зрения норм и строительства, и эксплуатации — суровее, чем во многих странах мира, заверил собеседник.

«Ввести заправку в эксплуатацию без соблюдения данных правил и требований в принципе невозможно», — подчеркивает Баженов.

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Поздно вечером 14 августа стало известно о взрыве в Махачкале, возле действующих автосервиса и АЗС. Сообщалось о возгорании строений и автомобилей. Уже в первые часы после взрыва и пожара стала поступать информация о пострадавших. Общее число погибших в конечном итоге достигло 35 человек.

Для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в Дагестан вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Для перевозки раненых и пострадавших в столицу Дагестана вылетел Ил-76 МЧС России со специальными медицинскими модулями.

Соболезнования родным погибших при взрыве в Махачкале выразил президент России Владимир Путин. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днём траура в республике. Семьям погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале обещано выделить по 1 млн рублей из резервного фонда региона.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на дагестанских АЗС.

Эксперты в комментарии ИА Регнум предположили, что могло стать причиной взрыва в Махачкале.