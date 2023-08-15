Махачкала, 15 августа, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Одиннадцать человек, которые пострадали в результате взрыва на АЗС в Махачкале, выписаны из республиканской клинической больницы. Об этом сообщил главный врач медучреждения Газиявдибир Мусаев.

Муса Салгереев/ТАСС

Он отметил, что после трагедии в республиканскую клиническую больницу были доставлены 30 человек.

«К настоящему времени 11 человек выписаны на амбулаторное лечение. Они не нуждаются в стационарной помощи», — рассказал Мусаев на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале минздрава Республики Дагестан.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3826554" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> 11 пациентов, пострадавших после взрыва, выписаны из РКБ на амбулаторное лечение

По его словам, сейчас в республиканской клинической больнице работает бригада МЧС России, которая оказывает пострадавшим необходимую помощь, осмотрены все пациенты, находящиеся в медучреждении, уточнил главврач.

Как передавало ИА Регнум, возгорание и последующий взрыв в здании станции технического обслуживания автомобилей произошли в Махачкале 14 августа около 22:00 мск. В махачкалинском автосервисе взорвались две из восьми цистерн. В результате взрыва погибли 35 человек.

Для организации помощи пострадавшим в Махачкалу вылетел первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко. Он сообщил, что в столице республики находятся 66 пострадавших, в том числе 10 — в тяжёлом состоянии. Для перевозки в клиники Москвы тяжелораненых и пострадавших при пожаре был приведён в готовность самолёт Ил-76 МЧС со специальными медицинскими модулями.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что два ребёнка, которые пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале, находятся в тяжёлом состоянии, ещё девять — в состоянии средней степени тяжести.