Тайбэй, 15 августа, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Во время учебных стрельб на Тайване взорвалась ракета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, передаёт 15 августа местное издание «Цзыю шибао».

ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT

По этим данным, инцидент произошел на военной базе Цзюпэн Чжуншаньского института науки и технологий. В ходе испытаний планировалось произвести два запуска, но первая ракета взорвалась через пять секунд после старта, вторая же была запущена штатно.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2023 года власти Тайваня заявили о намерении в ближайшее время обратиться к США с просьбой ускорить поставки ЗРК Patriot PAC-3 «на фоне повышения рисков эскалации китайско-тайваньского конфликта». Предполагалось, что поставки могут занять до четырёх лет. Сейчас на Тайване находятся девять батарей ЗРК Patriot.

В июле 2023 года президент США Джозеф Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить 345 млн долларов на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере в качестве помощи Тайваню. Планировалось, что в пакет войдут переносные ЗРК, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения. Оказываемая властям Тайваня военная помощь никак не отразится на военных поставках Украине, отмечал министр обороны США Ллойд Остин.