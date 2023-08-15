Кубинка, Московская область, 15 августа, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подчеркнул намерение далее развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности между Москвой и Пхеньяном. Об этом 15 августа в обращении к участникам Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам.

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын

«Он [Ким Чен Ын] подчеркнул необходимость далее развивать стратегическое и тактическое сотрудничество, взаимодействие между двумя странами в областях обороны и безопасности», — говорится в его обращении, которое зачитал атташе по вопросам обороны КНДР.

Также глава Минобороны КНДР отметил, что США своими действиями ставят ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны. По его словам, с начала 2023 года Вашингтон перебросил в Южную Корею значительные объёмы ядерных средств, используя ситуацию на Украине как предлог для распространения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

В настоящее время решить проблему Корейского полуострова посредством переговоров не представляется возможным, и только угроза ответа сдерживает США и Южную Корею от развязывания ядерного конфликта, добавил он. Вопрос уже не в том, будет ли ядерная война на полуострове, а в том, кто и как её начнёт, считает Кан Сун Нам.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая.

По его словам, Вашингтон рассматривает возможность создать в АТР, вероятно, в Японии, две бригады с гиперзвуковыми и крылатыми ракетами большой дальности. Бригады будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты с досягаемостью 5,5 тыс. км, добавил Костюков.