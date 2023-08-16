Москва, 16 августа, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Жилые и общественно-деловые объекты появятся на территории бывшей промзоны «Прожектор» в Москве. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, два участка бывшего завода общей площадью более 25 гектаров реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

По словам Ефимова, «объем вложений в реализацию проекта оценивается в 55 миллиардов рублей». Строительство городского квартала создаст более 1,7 тысячи рабочих мест, отметил заместитель мэра российской столицы.

«В рамках комплексного развития территории предусмотрено строительство 312 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, — сообщил пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман. — Кроме того, будет построено 99 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов». На территории «Прожектора» появятся в том числе и поликлиника, три детских сада и две школы, рассказал он, а также торгово-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 20 тысяч квадратных метров.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве на месте бывших промзон создают многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день в городе в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.