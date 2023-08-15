Москва, 15 августа, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Вооруженные Силы России ночью нанесли сосредоточенный удар по ключевым предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, в результате украинскому военно-промышленному комплексу был нанесён значительный ущерб. Об этом 15 августа проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он отметил, что удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

«Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», — отметил он.

Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России в течение суток нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 172 районах.

Около населённого пункта Омельник Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ. За минувшие 24 часа были уничтожены 25 украинских беспилотников около населённых пунктов Сватово, Лисичанск (ЛНР), Макеевка, Горловка, Волноваха (ДНР) и Токмак Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, на южнодонецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 200 военных, также было уничтожено четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица «Мста-Б» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 230 человек. Противник также потерял две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и «Акация», гаубицу Д-20. Подразделения Южной группировки войск отразили 11 атак.

Вооружённые силы России ночью 14 августа нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые украинская армия применяет для террористических атак, все назначенные объекты поражены. Групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского базирования.