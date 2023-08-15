Киев, 15 августа, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могут остановить наступление российской армии в Харьковской области, заявил 15 августа бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обеспечить защиту Купянска и его оборону в рамках нынешней системы жизнедеятельности фронта под руководством Залужного, Сырского и Наева не представляется возможным», — сказал Соскин, назвав ситуацию на этом направлении тяжелейшей.

Он напомнил, что ВСУ сдают позиции под Харьковом и терпят серьёзное поражение. Также ВСУ не могут прорвать укрепления россиян на запорожском и донецком направлениях.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ на фоне продвижения российской армии возводят фортификационные сооружения для обороны на окраинах Купянска Харьковской области, используя тактику «живого щита».

Тем временем из Купянского района Харьковской области, подконтрольной Киеву, эвакуируют людей. Как отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, такое решении местные власти приняли на фоне активного продвижения российских военных на этом направлении.