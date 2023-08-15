Москва, 15 августа, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Первый полёт импортозамещённого самолёта SSJ-100 ожидается в сентябре в рамках испытаний. Об этом 15 августа сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия-24».

Сергей Бобылев/ТАСС

«Все системы уже разрабатываются, не все пока на этом самолёте установлены. Первый вылет самолёта, который мы ожидаем в сентябре, на 100% российскими комплектующими не будет оснащён», — сказал Слюсарь.

Он добавил, что испытания были разбиты на этапы, чтобы сократить время на них. Также он отметил, что стоит задача обеспечить в 2024 году серийные поставки SSJ-100.

Как сообщало ИА Регнум, в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на российском пассажирском самолёте МС-21 завершаются работы по замене зарубежных систем, агрегатов на отечественные. Он отметил, что в обновлённом варианте самолёт поднимется в небо в этому году.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил 13 июня, что Россия занимается разработкой собственного дальнемагистрального самолёта и его создание планируется завершить в период с 2028 по 2030 год. Министр сообщил, что работы по созданию такого аппарата ранее велись с партнерами из Китая и совместная его разработка продолжится.