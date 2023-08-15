Москва, 15 августа, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыли в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства. Работники и посетители эвакуированы.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

На месте работают кинологические службы, сообщили в администрации парка 15 августа.

Накануне в Москве возле офиса «Аэрофлота» обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину. Позднее оказалось, что это деталь механизма для полива газона.

22 июля ИА Регнум писало, что в Москве на автовокзале обнаружили гранату при досмотре личных вещей. Всех, кто находился в здании, эвакуировали. Прибывшие на место сапёры установили, что это муляж.