Норильск, Красноярский край, 15 августа, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Загрязнение, а по факту уничтожение существовавшей экосистемы после разлива нефтепродуктов в Норильске вряд ли можно оценить и соизмерить суммой или исправительными работами. Так в беседе с ИА Регнум доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев прокомментировал приговор Красноярского суда фигурантам дела о разливе дизельного топлива в Норильске в 2020 году.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ранее Красноярский суд приговорил четырёх фигурантов дела об аварии на ТЭЦ к исправительным работам с удержанием 10% заработной платы в доход государства по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов). При этом по другой статье — 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», предусматривающей лишение свободы сроком до трёх лет, обвиняемых освободили от назначенного наказания в связи с истечением срока давности. До этого компания «Норникель» выплатила штраф 146 млрд рублей по иску Росприроднадзора к НТЭК.

По мнению эколога Пинаева, ни выплаченная ранее многомиллиардная сумма, ни назначение наказания в виде исправительных работ никак не компенсируют ущерб, который авария нанесла окружающей среде.

«В окружающую среду попала 21 тыс. тонн дизельного топлива. Были загрязнены не только грунт, но и близлежащие водотоки, которые и без того были загрязнены многолетними стоками с предприятия. Нефтепродукты токсичны для живых организмов как при попадании внутрь, так и за счет перекрывания доступа кислороду и солнечному свету из-за образования пленки на поверхности воды. А в дальнейшем они оседают и быстро просачиваются в грунт. Вред, причиненный окружающей среде, значителен, и сколько лет потребуется для возвращения компонентов окружающей среды в исходное состояние, не ясно», — отметил Пинаев.

Среди значительных последствий от аварии эколог назвал загрязнение компонентов окружающей среды, угнетение растительности и других биологических ресурсов, влияние на здоровье животных, а также человека. В частности, сокращение рыбных запасов водной системы озера Пясино, по словам Пинаева, ударило также по местным жителям, а поскольку быстрого восстановления численности популяций рыб ждать не приходится, то это воздействие носит долговременный характер. К тому же, по мнению эколога, рекультивационные, очистительные работы не могли полностью восстановить экосистему и очистить территории от загрязнения.

«Часть нефтепродуктов всё же не удалось собрать. Проникновение нефтепродуктов в грунт происходит быстрее даже, чем для воды, то есть задолго до окончания запланированных рекультивационных мероприятий в 2022 году нефтепродукты могли проникнуть в грунт глубже, чем затрагивала рекультивация. Это очень большая площадь, удалить и заново насыпать (а это единственный 100% надёжный способ очистки) грунт на таких площадях, в том числе на дне водоёмов просто невозможно. При обнаружении таких локальных загрязнений работы по рекультивации должны проводиться за счёт предприятия, оказывающего воздействие», — добавил Пинаев.

Эколог пояснил, поскольку регион промышленный и загрязнения поступали в окружающую среду и до аварии, и, вполне вероятно, продолжают поступать — при выбросах, сбросах и некорректном размещении отходов, то мониторинг и исследование проб на загрязнение необходимо продолжать в ближайшие годы и даже десятилетия. Пинаев обратил внимание на то, что существует накопительный эффект — загрязнители накапливаются в компонентах окружающей среды.

В свою очередь, юрист, управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин допустил, что может быть пересмотр вынесенного Красноярским судом приговора, поскольку санкции в виде исправительных работ не являются максимально строгими.

«Санкции как правило зависят от многих обстоятельств дела, признана ли вина, компенсирован ли ущерб, от характеристик подсудимых. Но здесь приговор в законную силу ещё не вступил, поэтому могут запросить пересмотр», — отметил Кочерин.

Также юрист объяснил, почему по одной из статей, которая предусматривала лишение свободы, дело уже закрыто из-за срока давности.

«Небольшой срок давности в данном случае потому что при максимальном наказании в 3 года данное преступление в силу ст. 15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, срок давности привлечения к ответственности, по которым составляет 2 года, это касается всех преступлений с санкцией ниже 3х лет лишения свободы, видимо законодатель признает такой вид преступлений как небольшой штраф общественной опасности», — объяснил юрист.

Ранее эколог Георгий Каваносян обвинил предприятие «Норильский никель» в ухудшении экологической обстановки в регионе. По словам Каваносяна, вместо того, чтобы пытаться уменьшить уровень вредных веществ в атмосфере, руководство предприятия не только занимается пиаром, но и запланировало запуск дополнительного проекта (серного), который увеличит количество вредных выбросов в воздух Норильска.

По мнению эксперта Экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга Сергея Лисовского, с нарастающими темпами развития производства в регионе загрязнения увеличиваются. Но ситуацию в регионе усугубили не только периодические выбросы заводов, огромное влияние, как отметил эксперт, сыграла авария на одной из теплоэлектростанций «Норникеля», произошедшая в мае 2020 года. В результате произошла утечка дизельного топлива, которое загрязнило множество территорий вокруг, в том числе и водоёмы.

Как сообщало ИА Регнум, в рейтинге самых грязных городов, составленном специалистами Росприроднадзором за 2022 год, Норильск занял первое место. Рядом с ним расположились такие города, как Череповец и Новокузнецк. Специалисты установили, что зафиксированный в Норильске объём выбросов достиг в 2022 году 1,8 млн тонн, что на 10% больше общего объёма загрязняющих выбросов в России.