Вашингтон, 15 августа, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Неудачи украинской армии на фронте приведут к отказу западных стран от дальнейших поставок оружия и сдаче Киева. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в США всё больше обсуждают поражения ВСУ на поле боя и это отбивает желание снабжать украинскую армию оружием.

Эксперт уточнил, что в этом случае Украина будет вынуждена сдаться, поскольку больше не сможет воевать.

Он обратил внимание на то, что в американских СМИ произошла резкая смена риторики, они перестали активно писать о «победах» ВСУ. Сейчас СМИ отмечают, что наступление украинской армии идёт не по плану США, отметил бывший сотрудник ЦРУ.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан. Он добавил, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы в разных странах мира, обещая за это льготные поставки техники. По его словам, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса.

Также он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не принимая в расчёт уровень потерь ВСУ.