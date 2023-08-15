Вашингтон, 15 августа, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Находящиеся на фронте украинские инженеры и механики гибнут на минных полях в попытках вернуть уничтоженную западную технику. Об этом 15 августа пишет газета The New York Times.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Один из заместителей командира батальона ВСУ признался, что за последние несколько месяцев в его подразделении погибли как минимум шесть механиков», — говорится в статье.

Отмечается, что с начала наступления ВСУ украинские солдаты понесли на минных полях очень серьёзные потери.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа Минобороны РФ сообщило, что Украина с начала так называемого контрнаступления в июне–июле потеряла уже более 43 тыс. военных. Причём этот показатель не включает эвакуированных в госпитали и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

11 августа зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал контрнаступление ВСУ «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, который перешёл в стадию посмертного гниения. Капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев, добавил он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 15 августа заявил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан.