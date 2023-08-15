Кемерово, 15 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области погиб полуторагодовалый мальчик, предположительно, задев провод зарядки телефона, сообщили 15 августа в региональном главном управлении СКР.

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Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 14 августа в одной из квартир Заводского района Новокузнецка. Прибывшие на место ЧП следователи обнаружили тело ребёнка, которому было год и пять месяцев.

По версии следствия, вечером мальчик находился дома под присмотром родителей. Мать ребёнка зашла в комнату проверить сына и обнаружила его на полу в бессознательном состоянии, рядом лежал провод от зарядного устройства, включённого в розетку.

«Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребёнка», — сообщили в ведомстве.

По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля в Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током и впоследствии скончался. Инцидент произошёл возле дома по улице Советской. По предварительным данным, мальчик получил травму, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Также пострадал ещё один 15-летний подросток, его госпитализировали.