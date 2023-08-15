Москва, 15 августа, 2023, 17:19 — ИА Регнум. После ЧП в Махачкале 62 человека находятся на стационарном лечении, в том числе 16 детей. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Последствия взрыва на АЗС в Махачкале

«В настоящий момент на стационарном лечении находятся 62 человека, в том числе 16 детей. Состояние 11 пострадавших, в том числе двух детей, оценивается как тяжёлое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё 18 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

В министерстве добавили, что специалисты Федерального центра медицины катастроф проводят всем тяжело пострадавшим консультации для определения наиболее эффективной тактики лечения.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание. Пожар перекинулся на АЗС, после чего произошёл взрыв. В результате ЧП 35 человек погибли, более 80 пострадали.

Источник ИА Регнум 15 августа сообщил, что предполагаемый владелец загоревшейся в Махачкале АЗС Ибрагим Шамхалов был ранее судим за незаконную продажу газа на автозаправочной станции. Установлено, что на принадлежащей ему станции в селе Тарумовка реализовывался сжиженный углеводородный газ без специального разрешения (лицензии). Бизнесмен был оштрафован на 110 тыс. рублей за незаконную продажу 600 т газа.