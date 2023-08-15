Прага, 15 августа, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Охранник президента Чехии Петра Павела совершил самоубийство из-за травли со стороны коллег. Об этом сообщила чешская радиостанция Prstor, ссылаясь на источник в службе охраны главы государства.

Global Look Press/Walter G. Allgöwer/imageBROKER.com

По её данным, трагедия произошла 13 августа.

Отмечается, что 16 августа сотрудник должен был выйти на дежурство по охране президента Чехии. Имя охранника не сообщается, при этом отмечается, что мужчине было 36 лет.

Журналисты сообщили, что ранее телохранитель не раз жаловался на плохое отношение к нему со стороны сослуживцев, в полиции и президентской канцелярии отказались комментировать произошедшее.

Как передавало ИА Регнум, в квартире в центре Москвы обнаружили тело женщины, совершившей самоубийство. Она оставила записку, в которой рассказала, что не смогла пережить предательства.