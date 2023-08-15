Махачкала, 15 августа, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря о причинах взрыва на АЗС в Махачкале, заявил, что во главе угла стоят жадность и алчность.

Муса Салгереев/ТАСС Последствия взрыва на АЗС в Махачкале

«Возбуждено уголовное дело, все остальные истории предоставим следствию. Я могу только свое мнение высказывать: мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность», — сказал он на заседании оперштаба.

По его словам, речь идёт о том, что люди пытаются нарушить «все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание. Пожар перекинулся на стоящую рядом автозаправочную станцию, после чего произошёл взрыв. В результате происшествия погибли, по последним данным, 35 человек. В больницах находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Возбуждено уголовное дело.

В Дагестан для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале вылетел первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. В Махачкалу вылетел самолёт МЧС России для транспортировки в Москву пострадавших в результате пожара на АЗС.

По словам источника ИА Регнум, предполагаемый владелец АЗС Ибрагим Шамхалов был ранее судим за незаконную продажу газа на автозаправочной станции. Установлено, что на принадлежащей ему станции реализовывался сжиженный углеводородный газ без специального разрешения.