Бангкок, 15 августа, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Отельеры из Индонезии, Таиланда и Вьетнама рассказали, что русские являются идеальными туристам. Об этом сообщило РИА Новости.

Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Для нас русские — идеальные клиенты! Они активно посещают рестораны, спа-салоны и бары», — приводит агентство слова вице-президента по развитию гостиничного бизнеса тайской компании Dusit International Сирадежа Донаваника.

Таиланд очень популярен у туристов из России, и эта тенденция будет лишь усиливаться, отметил эксперт, добавив, что всё чаще российские путешественники приезжают надолго.

По его словам, в компании зафиксировали увеличение числа граждан России, которые приобретают недвижимость в Таиланде, особенно в таких местах, как Пхукет. В прошлом году продажи вилл там выросли на 82%, и половина из них пришлась на покупателей из России, уточнил специалист.

Отмечается, что также вырос интерес жителей России к поездкам на Бали.

Генеральный менеджер отеля Raffles Bali Катя Хертинг, слова которой приводит агентство, полагает, что российских путешественников на Бали привлекают живописные пляжи, богатая культура острова и активная ночная жизнь.

По её словам, туристы из России часто выбирают отели в формате «Все включено», многие из них проводят на острове долгое время, за несколько недель они успевают исследовать религиозные и природные достопримечательности, а также изучить гастрономию и традиции.

Специалист добавила, что многие российские туристы готовы оплачивать помощь личного батлера либо эксклюзивные экскурсии. Помимо этого, им комфортнее общаться с русскоязычными сотрудниками, потому отели стараются принимать на работу персонал, владеющий русским языком.

По словам генерального менеджера отеля Regent Phu Quoc Срирама Кайласама, во Вьетнаме гостей из России пока немного, при этом отмечается их интерес к освоению относительно новых направлений.

Эксперт отметил, что российские туристы, как правило, путешествуют в течение всего года, при этом их особенно много во Вьетнаме в зимние месяцы, в период школьных каникул и длинных выходных.

Уточняется, что они приезжают во Вьетнам либо семьями, либо парами и предпочитают высокий уровень сервиса. В обязательную часть программы входит знакомство с местной кухней, уличной едой, рынками, участие в аутентичных культурных событиях, пояснил специалист.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в РФ» заявил, что доступность отдыха повышает уровень жизни граждан. По словам президента, по этой причине государство должно принять все меры, чтобы жители страны с разным уровнем дохода получили равные возможности для путешествий.

9 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит на развитие туристической отрасли в стране в 2023 году около 12 млрд рублей. Он уточнил, что 6 млрд рублей из этой суммы выделят регионам на развитие туристических пространств, а еще более 5 млрд рублей в виде грантов предоставят бизнесу.