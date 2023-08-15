Красноярск, 15 августа, 2023, 16:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае нашли десятилетнего мальчика, который пропал в тайге во время сбора грибов с отцом, сообщили 15 августа в краевом главке МВД РФ.

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«От сотрудников полиции Емельяновского района поступила информация о том, что мальчик найден! Он в безопасности», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что мальчик с отцом отправились за грибами, между посёлками Элита и Арейское их авто застряло на дороге. Около 17 часов ребёнок пошёл за ветками в лес и пропал.

Как сообщало ИА Регнум, два человека пострадали в результате нападения медведя у села Имисского на юге Красноярского края. Отбиться от него удалось с помощью охотничьего ружья, которое один из мужчин взял с собой в лес.