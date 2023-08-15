Вашингтон, 15 августа, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Бывший лидер США Дональд Трамп пообещал 21 августа представить детальный доклад о фальсификации итогов президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Большой, комплексный, детальный и неопровержимый доклад о фальсификации результатов президентских выборов в Джорджии будет представлен в следующий понедельник в Бедфорде в 11:00 (18:00 мск)», — написал он в Truth Social.

При этом Трамп подчеркнул, что на основании этого доклада все обвинения против него должны быть сняты.

«Должна быть полная реабилитация! Они никогда не преследовали тех, кто сфальсифицировал итоги выборов, но только тех, кто боролся с фальсификаторами!» — отметил экс-президент.

Также политик вновь назвал начатые против него судебные процессы охотой на ведьм.

Тем временем 15 августа в американском штате Джорджия большое жюри предъявило обвинения Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на результаты выборов 2020 года.

Всего обвинения в отношении Трампа включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов.

Ранее экс-глава Белого дома обвинил судью Таню Чуткан, ведущую его дело, в связях с сыном действующего президента США Джо Байдена Хантером. Он отметил, что ранее у неё имелись связи с обслуживающей украинскую энергетическую компанию Burisma юридической фирмой, а бывшим работодателем судьи являлся Хантер Байден.