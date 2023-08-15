Москва, 15 августа, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В рамках дела блогера Елены Блиновской о неуплате налогов и легализации денежных средств арестовано имущество на общую сумму 64 млрд рублей, сообщила 15 августа адвокат Блиновской Наталия Сальникова.

Максим Григорьев/ТАСС Блогер Елена Блиновская

«В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей», — заявила Сальникова в ходе заседания общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Она также отметила, что точный размер ущерба по данному делу ещё не установлен и соответствующая оценка налоговой службы будет готова не ранее чем через несколько месяцев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области, когда она пыталась добраться до границы с Белоруссией. Ей инкриминируют неуплату налогов на более чем 918 млн рублей, а также отмывание средств в размере, превышающем 43 млн рублей.

Арестованы 54 банковских счёта, принадлежащие Блиновской и её мужу Алексею, 21 объект недвижимости в Москве, Подмосковье и Ярославской области, а также четыре автомобиля и ряд иных объектов.

Блиновская признала свою вину, суд поместил её под домашний арест. 21 июля мера пресечения была продлена ещё на три месяца. Алексею Блиновскому предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём, он проходит по уголовному делу как пособник жены.