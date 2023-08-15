Москва, 15 августа, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Прощание с народным артистом РСФСР, артистом цирка, режиссёром-постановщиком номеров комического цирка и эстрады Андреем Николаевым, который известен как клоун Андрюша, состоится 18 августа в Московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре. Об этом сообщила пресс-служба «Росгосцирка».

Л. Нерео/РИА Новости Андрей Николаев

«Церемония прощания со всемирно известным клоуном Андрюшей, народным артистом России Николаевым Андреем Николаевичем состоится в пятницу, 18 августа, в 10 часов утра в здании цирка на Цветном бульваре по адресу: Цветной бульвар, 13», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организацию похорон берет на себя Союз деятелей циркового искусства.

Как передавало ИА Регнум, артист цирка Андрей Николаев умер на 86-м году жизни. Несколько дней назад СМИ писали, что артиста госпитализировали в одну из клиник. По данным источника ИА Регнум, у него диагностировали острую стадию механической желтухи. По другой информации, у артиста также обнаружили коронавирус.

Николаев родился 27 марта 1938 года, окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) и режиссерский факультет ГИТИСа. Он был единственным в СССР обладателем приза «Золотая Маска Грока». Как профессор ГИТИСа Николаев был учителем Аллы Пугачевой и Александра Буйнова. Народный артист РФ всегда сам придумывал и ставил свои номера — пел, выполнял акробатические трюки, вальсировал на пуантах и жонглировал.