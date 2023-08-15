Москва, 15 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. США шантажируют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), препятствуя реализации российских контрактов на поставку в Индию зенитных ракетных систем С-400, заявил 15 августа начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Игорь Костюков.

Минобороны РФ/ТАСС Зенитная ракетная система С-400

По его словам, Вашингтон, угрожая санкциями, также препятствует поставкам в Индонезию истребителей Су-35 и вертолетов Ми-17, а на Филиппины — вертолетов Ми-171. Кроме того, США намерены сорвать плановое военно-техническое сотрудничество России с Вьетнамом, сказал Костюков.

Как передавало ИА Регнум, в апреле агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия перестала поставлять оружие в Индию из-за приостановки платежей с индийской стороны, опасающейся американских санкций. Так, Нью-Дели должен был ещё год назад перечислить российским поставщикам $2 млрд. Индия не хочет платить в долларах, чтобы избежать вторичных санкций США, и предлагает оплату в рупиях. В свою очередь, Россия отказывается принимать индийскую валюту из-за волатильности ее курса.

По данным Bloomberg, Москва прекратила предоставлять Нью-Дели кредит на поставку запчастей общей стоимостью около $10 млрд. Кроме того, Россия отменила поставку двух батарей системы противоракетной обороны С-400. Стороны ищут способы обойти антироссийские санкции, отмечали авторы публикации. Индия также предложила российской стороне переводить доход от оружия в индийские долговые обязательства и рынок капитала.